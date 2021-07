"Quante chiese dovranno bruciare, quante statue dovranno essere distrutte, prima che si prenda atto di quanto sta accadendo in Italia ed in Europa, ormai da anni". Con questo tweet Lorenzo Fontana, responsabile del Dipartimento degli Esteri per la Lega, commenta l'incendio ai danni della Statua della Madonna del Perpetuo Soccorso avvenuta nel Convento dei Frati Cappuccini di Trasacco, in Abruzzo. Per il fatto sono indagati quattro maghrebini, di cui tre minorenni, denunciati per il reato di "offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose".

