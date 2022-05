"La Fondazione vittime reati al fianco di chi soffre e ha bisogno di aiuto per rialzarsi. Assegnati 50mila € a 20 mamme e bambini vittime della violenza di genere, già utilizzato il 70% delle risorse annuali per sostenere economicamente e psicologicamente chi ha subito abusi". Lo afferma in una nota il presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.