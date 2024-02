"Qui a Fertilia, in provincia di Sassari, le testimonianze toccanti degli esuli istriani costretti a lasciare la loro terra e fuggire in Sardegna e in tutto il Paese dalla carneficina comunista nel secondo dopoguerra. Nel silenzio assordante della sinistra in queste giornate di Memoria, è doveroso ricordare il dolore e il sacrificio di donne, uomini e bambini la cui unica colpa era quella di essere italiani. Perché non succeda mai più". Lo scrive su X il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.