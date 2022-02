"“Sventoleremo con orgoglio la bandiera jugoslava, la bandiera partigiana del Maresciallo Tito”. Queste, in mezzo ai cori in stile “anni di piombo”, sono le raccapriccianti parole pronunciate a Firenze dai centri sociali durante la manifestazione che ha cercato di impedire - senza riuscirci - il presidio in ricordo dei martiri delle Foibe. La sinistra “politicamente corretta” non ha nulla da dire su chi inneggia alla violenza, esaltando i carnefici di tanti italiani?". Così su Facebook Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia.