"Celebrare il #GiornodelRicordo significa non solo rinnovare la memoria delle vittime delle #foibe e degli esuli istriani, fiumani e dalmati, ma soprattutto rafforzare l’impegno quotidiano perché simili tragedie non si ripetano. Il senso delle ricorrenze è tutto in questo impegno". Lo scrive su Twitter Mara Carfagna, presidente di Azione.