“Penso che scelta di Finlandia, e a breve Svezia, di abbandonare neutralità e chiedere adesione a Nato sia effetto immediato e diretto della guerra scatenata da Putin in Ucraina, e del fatto che nel cuore dell’Europa i Paesi non possano più sentirsi sicuri dentro propri confini”. È il tweet di Benedetto Della Vedova, sottosegretario agli Esteri.

In merito alle posizioni italiane “credo che sia doveroso - aggiunge - comprendere le ragioni e in prospettiva votare a favore come governo e come parlamento di questo ingresso, che è anche un riconoscimento del valore dell’Alleanza di cui l’Italia fa parte”.