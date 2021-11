"In Portogallo una crisi di Governo porta ad elezioni anticipate, da noi - con la scusa del Covid - hanno implorato Mario Draghi di trovare una maggioranza. Che in questo periodo non se la passa benissimo, ma guai a parlare di elezioni! Forse perché la destra è in vantaggio?". E' il tweet di Carlo Fidanza, europarlamentare di Fratelli d'Italia.