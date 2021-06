"Matteo #Salvini ha fatto una scelta di coraggio: ha deciso di non rimanere all'opposizione, ma di entrate nel governo per portare battaglie del buonsenso...Grazie alla Lega al governo oggi possiamo tornare a vivere. Senza di noi, oggi molti sarebbero ancora chiusi. Le linee guida per la ripartenza sono state fatte dalle Regioni, che hanno svolto un ruolo fondamentale. Grazie a chi non ha mollato mai!" Così il presidente del Friuli Massimiliano Fedriga dal palco dell'evento organizzato oggi a Roma dalla Lega