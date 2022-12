"In pieno centro di Roma, tre giorni di dibattiti, mercato di Natale, spettacoli, cultura e comunità per festeggiare i dieci anni dalla nascita. Anche al Governo, Fratelli d’Italia non rinuncia a stare in piazza, in mezzo alla gente, come ha sempre fatto. Grazie a Giovanni Donzelli e a tutta l’organizzazione, agli ospiti, ai giornalisti, ai media e a tutti coloro che hanno lavorato a questo evento. La sua riuscita dimostra l’impegno e la qualità dei dirigenti di Fratelli d'Italia. Fiera di voi!". Lo scrive su Facebook la premier Giorgia Meloni, in occasione dell'evento organizzato per il decennale dalla fondazione di Fratelli d'Italia.