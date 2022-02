"Il virus ha trovato un buco tra i miei anticorpi ed è entrato".

Lo ha annunciato su Facebook il deputato di Fratelli d'Italia, Fabio Rampelli.

"I sette giorni trascorsi a Montecitorio per eleggere il Presidente della Repubblica mi sono stati probabilmente fatali. La concentrazione di un numero enorme di persone, nonostante tutti gli accorgimenti puntualmente presi dalla Camera, deve avermi messo in contatto con qualche positivo inconsapevole - spiega il deputato. Confido nella protezione del vaccino e sono in isolamento volontario con qualche sintomo, nella speranza di non contagiare le persone che mi sono vicine e mi sopportano. Ci rivediamo presto. Intanto scrivo e dichiaro, quello posso farlo, quindi non avrete scampo" conclude.