"Sulla questione Ilva, la spiegazione è abbastanza semplice e come ha detto Carlo Calenda è sotto gli occhi di tutti già da quattro anni. La responsabilità? Di Conte e Di Maio, che fecero saltare l'accordo con Mittal, e di chi votò per l'abolizione dello scudo penale. Sono le conseguenze di una classe dirigente che nulla sa di imprenditoria e che sulle imprese è priva di visione. I danni di quel governo si continueranno a vedere nei prossimi anni. Chi doveva aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno ha solo fatto danni inimmaginabili che pagheranno le future generazioni". Lo scrive sui social Fabrizio Benzoni, deputato di Azione.