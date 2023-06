"A un anno dalle elezioni europee eurobarometro mostra come l'attenzione dei cittadini per l'appuntamento del 2024 sia oggi sempre più diffuso. Nonostante la propaganda degli euroscettici, la pandemia e poi la guerra in Ucraina hanno mostrato quanto un'Unione Europea forte sia importante nello scenario mondiale e per le nostre vite. E non è un caso che l’Europa sia vista dalla maggior parte delle persone come baluardo di democrazia e libertà. Rendere l'UE più forte significa però accettare la sfida di un rinnovamento continuo che può passare solo dall'affermarsi di una politica riformista.

Cedere terreno da una parte a quelle forze che strizzano l'occhio alla conservazione e ai sovranismi e dall'altra a chi sembra intenzionato a radicalizzarsi in un approccio puramente ideologico, rischia di far perdere all'Europa quella spinta innovatrice che i tempi che abbiamo di fronte impongono. Dobbiamo dare risposta alla fiducia e alla speranza che i cittadini ripongono nell'Europa, con @RenewEurope siamo pronti a farlo".

Lo scrive su Twitter Nicola Danti, eurodeputato di Italia Viva nonché vice-presidente di Renew Europe e membro delle Commissioni Industria e Trasporti.