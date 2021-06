"I campionati UEFA EURO 2020 si avvicinano. Mancano pochissimi giorni alla partita inaugurale dell’11 giugno. La nostra città è pronta per questo atteso e straordinario evento internazionale.

Non vediamo l’ora di mostrarvi la FanZone della Capitale, ricca di iniziative legate non solo al calcio ma anche all’intrattenimento, alla musica, allo spettacolo.

Condivido con voi le modalità di accesso allo Stadio Olimpico per le 4 gare previste nella nostra città l’11, il 16, il 20 giugno e il 3 luglio. Oltre al biglietto e a un documento valido, sarà necessario presentare una di queste certificazioni:

- Certificazione di avvenuta vaccinazione covid, rilasciata da Autorità Sanitaria italiana. La validità è dal 15’ giorno successivo alla somministrazione della I dose fino a 9 mesi dal giorno del completamento del ciclo vaccinale.

- Certificazione di avvenuta guarigione, rilasciata sempre da Autorità Sanitaria italiana. La validità del certificato è di 6 mesi dalla data di guarigione.

- Certificazione di negatività ad un test antigenico molecolare o rapido, in lingua italiana o inglese, effettuato in data non antecedente le 48 ore dall’inizio della gara" così su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi