"Ringrazio tutti i deputati e i senatori per questo importante traguardo raggiunto volto a restituire dignità e giustizia a tanti professionisti a cui per troppo tempo sono state imposte condizioni economicamente inique". Giorgia Meloni commenta così su Facebook il via libera definitivo della Camera alla proposta di legge sull'equo compenso.

"Una norma - riprende - che ha l'intento di riconoscere e tutelare la qualità e la quantità del lavoro svolto dai liberi professionisti nei confronti dei cosiddetti contraenti forti".

"Una legge attesa da anni che ho voluto riproporre a inizio legislatura e di cui - osserva ancora il presidente del Consiglio - sono orgogliosamente prima firmataria insieme al collega Morrone".