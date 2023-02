"Ci ha lasciato Enzo #Carra, intellettuale e fine politico, ex portavoce della #Dc. Un uomo capace di interpretare con acume e lungimiranza il quadro politico e di saper cogliere come pochi l'essenza del dibattito pubblico. Una grave perdita non solo per la famiglia, a cui vanno le più sentite condoglianze, ma per tutti noi che lo abbiamo conosciuto, che abbiamo lavorato con lui, che lo abbiamo apprezzato e stimato". Lo scrive su Facebook Ettore Rosato, presidente di Italia Viva.