"Buon lavoro al generale #Figliuolo, commissario per la ricostruzione dopo l’alluvione in Emilia Romagna. La sua è un’ottima nomina, una persona di grandissima competenza. Spiace per Stefano Bonaccini, ma siamo certi che Figliuolo svolgerà egregiamente il suo compito, come ha brillantemente fatto durante l’emergenza Covid". Lo scrive su Twitter Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva.

Buon lavoro al generale #Figliuolo, commissario per la ricostruzione dopo l’alluvione in Emilia Romagna. La sua è un’ottima nomina, una persona di grandissima competenza. Spiace per Stefano Bonaccini, ma siamo certi che Figliuolo svolgerà egregiamente il suo compito, come ha… — Raffaella Paita (@raffaellapaita) June 27, 2023