"Anche quest'anno la pandemia ci costringe a festeggiare la Pasqua in modo sobrio, senza poter incontrare parenti e amici e trascorrere insieme a loro una giornata di gioia Tanti di noi trascorreranno la giornata con le proprie famiglie e gli affetti più cari. Altri forse saranno da soli, lontani da casa o impegnati a lavorare come ogni giorno. A ognuno di voi va il mio pensiero e un abbraccio sincero, con i migliori auguri".

Lo scrive in un post su Facebook, Teresa Bellanova, senatrice di Italia Viva.

"Sento che possiamo vivere questa giornata con un sentimento nuovo, di speranza e fiducia verso i mesi che verranno, perché finalmente siamo sulla strada giusta per uscire da questo periodo durissimo e drammatico della nostra vita.

La campagna vaccinale - anche per il nuovo impulso dato dall’attuale gestione - procede più spedita. Vi sono alcune realtà che certamente hanno necessità di maggiore organizzazione e velocità, e alle quali è giusto chiedere di far presto. L’augurio è che presto la gran parte della popolazione possa ricevere il vaccino. Nel frattempo, progettiamo la ripartenza, con l'obiettivo di rilanciare fiducia e economia per tornare a crescere.

Abbiamo alle spalle un anno terribile, che ha lasciato ferite e conseguenze profonde nell’animo di ognuno di noi. Ma anche dalle vicende più buie possiamo trarne un insegnamento e trasformalo in opportunità, non dimentichiamolo mai.

E oggi questa opportunità l'Italia è pronta a coglierla, per guardare al futuro con fiducia e coraggio.

Buona Pasqua a tutte e tutti e un abbraccio forte col cuore".