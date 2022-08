"Il MoVimento 5 Stelle ha pubblicato le liste elettorali per tutte le candidate e tutti i candidati pentastellati nei collegi plurinominali. Sono orgogliosa di essere la capolista al collegio plurinominale per la Camera in Sardegna e capolista nel collegio plurinominale Lombardia 2 sempre alla Camera. Non posso non dedicare un pensiero alla mia Terra. Rappresentare la Sardegna è per me l'onore più grande, dopo 3 anni di governo in cui ho cercato di dar voce ad un territorio da sempre penalizzato e che deve avere tutte le possibilità di esprimere il grande potenziale che ha. Non siamo e non dobbiamo essere cittadini di serie b, anche se a volte saremmo forzati a crederlo". Lo scrive su Facebook Alessandra Todde, vicepresidente M5S e viceministro al Mise.