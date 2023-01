"Ieri bella giornata lombarda. Prima a Milano, in Barona, e di fronte all'ospedale San Paolo. Poi a Cremona, e infine a Bergamo, alla presentazione della squadra del PD. La sfida è tosta ma, come scrivono i GD sul braccialetto che mi porterò dietro ,"chi non lotta ha già perso"". Così, in un post sui social, l'eurodeputato PD e candidato alla presidenza della regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino.