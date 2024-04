"Auguri e un grande in bocca lupo alla nostra Sarah Disabato, da ieri candidata del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Piemonte. La competenza e la passione di Sarah, unita al sostegno e all'energia della nostra comunità piemontese, è la spinta decisiva per far voltare pagina alla regione dopo cinque anni di disastro targato centrodestra. Forza Sarah, siamo al tuo fianco!". Lo scrive su X Giuseppe Conte, presidente del M5s.