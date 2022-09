“Le indicazioni di voto del governatore della Puglia sono chiarissime: votare Pd o Cinquestelle, come se i due partiti fossero la stessa cosa. O la Puglia fa Repubblica a sé o Emiliano non legge i giornali, non guarda la tv, è scollegato dai social. Siccome i socialisti stanno nella lista ‘Italia democratica e progressista’, patti chiari amicizia lunga”. Lo ha scritto in un post su Facebook il senatore del Psi e Presidente della commissione cultura del Senato, Riccardo Nencini.