"L’uomo del “mai col Pd” che per “6 milioni di volte” aveva detto: “Mai con Renzi, la sua politica mi fa orrore”, si esibisce in una nuova profezia sulle elezioni. Calenda non può ambire al ruolo di Cassandra, né somigliare a Nostradamus. Ma al mago Otelma de’ noantri, questo sì". Lo scrive su Twitter il deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè, riferendosi alle parole di Carlo Calenda.