“Chi oggi ha applaudito (Draghisti al Meeting di Rimini ndr), ieri ha causato la fine del Governo per il quale Italia Viva si è battuta dal primo all'ultimo giorno. Resta amarezza per quel che è successo in Parlamento, ma anche una grande determinazione a ripartire da dove abbiamo dovuto interrompere”. È il tweet di Sara Moretto, deputata di Italia Viva.