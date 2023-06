"L’alleanza tra la sinistra massimalista e quella populista perde male anche in #Molise. Elly Schlein e Giuseppe Conte non offrono prospettive di crescita e perdono elettorato moderato e liberaldemocratico". Lo scrive su Twitter Andrea Marcucci, ex senatore e fondatore del Partito Democratico, commentando le elezioni regionali in Molise dove Francesco Roberti è diventato il nuovo presidente.

