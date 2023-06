"Pastorino ci dà una notizia importante: non correrà per la regione #Liguria. Bene per i liguri ma monitoreremo perché, considerate le volte in cui ha cambiato partito potrebbe anche ripensarci. Quanto all’invito di occuparmi del Lazio, voglio tranquillizzarlo: mi posso occupare del Lazio e della Liguria contemporaneamente. D'altronde, sono costretta a farlo visto che a lui, della Liguria, non è mai interessato niente, tanto da regalarla a Toti". Lo scrive su Twitter Raffaela Paita, presidente del Terzo Polo al Senato.