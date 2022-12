"Massimo rispetto per la persona. Ma io ricordo i tempi in cui il nome di Donatella #Bianchi veniva speso frequentemente dalla corrente di Andrea Orlando per diversi ruoli. Ho la sensazione che pur di far perdere D’Amato stanno provando un campo largo. Larghino. Stretto dai…". Lo scrive su Twitter Raffaella Paita, presidente del gruppo Azione-Italia Viva al Senato.