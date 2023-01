"La candidata di Conte, Donatella Bianchi, crede cosi tanto alle chance di elezione che non vuole mollare nessuna cadrega. Candidata presidente grillina nel Lazio, presidente leghista del Parco in Liguria, conduttrice Rai pagata dagli italiani…etc etc. 5 Stelle o 5 Poltrone?". Lo scrive su Twitter Luciano Nobili, deputato di Italia Viva