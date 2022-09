“È inutile che Giorgia Meloni si sforzi di apparire ciò che non è per convincere gli elettori di essere una moderata: il suo ragionamento becero dimostra, ancora una volta, che questa destra strumentalizza gli stupri delle donne solo per parlare pretestuosamente di immigrazione”. Lo scrive su Twitter Angela Ianaro, deputata uscente del Pd e candidata democratica nel collegio plurinominale Campania 2.