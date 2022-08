“Calenda ha stracciato l’accordo che lui stesso ha firmato. Non c’è altro da aggiungere. Dopodiché basta, giriamo pagina. Il Pd con responsabilità e generosità ha lavorato per unire. E andiamo avanti con le forze che hanno condiviso con noi questo impegno. Adesso parliamo dell’Italia, delle nostre idee per il futuro del nostro Paese contro una destra che ci allontana dall’Europa e ha idee tanto demagogiche quanto dannose per la vita dei cittadini”. Così in una nota il ministro dem della Difesa, Lorenzo Guerini.