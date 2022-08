"Medvedev ripropone il ricatto putiniano: gas in cambio di un Governo amico che ribalti le politiche di Draghi di sostegno all’Ucraina. Una ragione in più per battere la destra di Salvini e Berlusconi, co-affossatori di Draghi e da sempre indulgenti con l’autocrate del Cremlino". È il tweet di Benedetto Della Vedova, segretario di Più Europa.