"Non possiamo che essere soddisfatti per i risultati elettorali del terzo polo. Per il dato complessivo nazionale e soprattutto per quello toscano al 9,5% e con il 15% a Firenze. Un risultato che premia l'impegno di un gruppo dirigente molto radicato sul territorio e che rappresenta un argine alle sbandate populiste e demagogiche in Toscana, che sono costate care al centrosinistra".

Lo scrive sui social l'eurodeputato di Italia Viva e Renew Europe, Nicola Danti.

"Il progetto politico che prende le mosse da Renew Europe, il gruppo di cui faccio parte nel Parlamento europeo guidato dall'esperienza francese di Macron è partito con forza anche in Italia ed è pronto ad affermarsi anche ai prossimi appuntamenti elettorali - spiega Danti. Voglio dire grazie a tutti i nostri iscritti, ai candidati, ai volontari che hanno fatto un lavoro straordinario in questa campagna elettorale. Ci aspetta ancora tanto lavoro, consapevoli di essere oggi ancora più determinati e di avere la responsabilità di portare avanti una politica seria e con le idee chiare. Perché è così che si ferma l'avanzata delle destre sovraniste e populiste, come noi abbiamo dimostrato anche in questa campagna elettorale in città come Firenze" ha concluso.