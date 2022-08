"Il tema dell'evasione fiscale dovrebbe essere centrale nella prossima campagna elettorale. Ricordiamoci di chi introdusse in passato condoni (=premi agli evasori), tipo "scudo fiscale", e di chi li vuole reintrodurre sotto altri nomi. Le tasse le paghino tutti per pagarne meno". È il tweet di Carlo Cottarelli, economista ex FMI candidato con Pd-Più Europa alle prossime elezioni politiche.