"Grazie a Chiara Ferragni per aver preso posizione sulla drammatica situazione dell'accesso all'interruzione di gravidanza nelle Marche. Sono vicina alle donne marchigiane, mobilitate da tempo contro le politiche gravemente restrittive della Giunta Acquaroli. Nelle Marche, come in Umbria, in Abruzzo e in molte altre regioni d'Italia governate dalla destra, scegliere di interrompere una gravidanza - e di farlo in modo sicuro e rispettoso della libertà e della dignità della donna - è praticamente impossibile. Un anticipo di quel che ci aspetta con la destra al governo". Lo scrive su Facebook la senatrice Monica Cirinnà, responsabile nazionale diritti del Pd.