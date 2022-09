"Il tema delle riforme esiste e una commissione bicamerale è una buona proposta di metodo. Per questo se si farà ci impegneremo certamente a farla funzionare ma è giusto denunciare che per come è trattato il tema oggi, rischia di rimanere una boutade da campagna elettorale". Lo scrive su twitter il leader di Azione, Carlo Calenda, in merito alla proposta avanzata da Giorgia Meloni.