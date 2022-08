"Finire sul 29esimo manuale del candidato di Silvio Berlusconi come mezzo comunista è un sogno adolescenziale che si avvera. Ai tempi del primo manuale avevo 21 anni". Lo scrive Carlo Calenda su Twitter postando un articolo in cui si parla del vademecum di Silvio Berlusconi ai candidati di Forza Italia. In un passaggio del vademecum, stando a quanto riporta l'articolo, si fa riferimento al segretario di Azione.