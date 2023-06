"Il Pd non perdeva occasione per accusarci e usare inchieste de 'L’Espresso' come strumento politico dispensando patenti atlantismo e perbenismo. Fa sorridere vedere ora che lo stesso Pd è spaccato da laceranti divisioni interne sulla questione Ucraina". Lo scrive su Twitter il senatore della Lega Marco Dreosto, segretario dell’ufficio di presidenza della Commissione affari esteri e difesa di Palazzo Madama.

