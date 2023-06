"La giornata odierna, se per caso ce ne fosse ancora bisogno, certifica un Governo letteralmente allo sbando su passaggi e provvedimenti decisivi. In Commissione bilancio del Senato l'Esecutivo è andato sotto sul 'Dl Precariato', che il centrodestra chiama indebitamente 'Dl Lavoro', con assenze di rappresentanti della maggioranza che si mandano messaggi in codice gli uni contro gli altri". Lo scrive su Facebook la vicepresidente del Senato Mariolina Castellone (M5S). "Quanto al Mes, il Ministero dell'economia ha fatto pervenire alla Camera una lettera in cui si dice che la ratifica del meccanismo agevolerebbe l'accesso ai mercati del Paese, mentre pochi giorni fa la premier Meloni ha detto che il Mes produrrebbe un effetto 'stigma' per la sua pericolosità. Si tratta di posizioni diametralmente opposte e incompatibili. Siamo di fronte a un Governo e a una maggioranza indegni", conclude