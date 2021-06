"Dopo l’abolizione delle mascherine all’aperto, anche le discoteche meritano una data certa per la riapertura. L'estate è fondamentale per il settore turistico, bisogna fare il massimo per favorirlo, anche alla luce dei dati della pandemia in continuo miglioramento. Basta approcci snob verso il divertimento e le discoteche: anche loro sono un pezzo importante per la ripartenza che non deve subire ulteriori rinvii". Lo scrive su Facebook Giovanni Toti, governatore della Liguria,