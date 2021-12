"Se ne parlerà poco perché quando non c'è polemica non c'è notizia, ma oggi alla Camera dei deputati, all'unanimità, abbiamo approvato la delega di riforma sulla #disabilità di cui è stata relatrice anche la nostra Lisa Noja. Uno degli impegni previsti dal PNRR per promuovere la vita indipendente e aiutare le famiglie, e sono tantissime, che ogni giorno devono combattere contro burocrazia, servizi non sempre all'altezza, barriere architettoniche e culturali, carenza di formazione. Tutto per vivere normalmente o per assistere un loro familiare". Lo scrive su Facebook Ettore Rosato, parlamentare e presidente di Italia Viva.