“Un Paese più umano, più attento alle esigenze delle persone con disabilità e delle loro famiglie, senza barriere architettoniche e che realizzi riforme di inclusione sociale e sostegno economico: di questo dobbiamo farci carico per non lasciare indietro nessuno”. Lo scrive su Twitter Alessandro Cattaneo, presidente dei deputati di Forza Italia, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità.