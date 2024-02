"Le dimissioni sono un gesto che merita altissimo rispetto, accade raramente per gli esponenti della nostra classe politica, così come apprezziamo le scuse per aver proferito delle frasi sopra le righe". Lo afferma in un video sui social Sigfrido Ranucci, conduttore del programma Report che ha mandato in onda alcune inchieste su Vittorio Sgarbi. "Questo non toglie - prosegue il giornalista - che torneremo ad indagare sulle vicende che riguardano Vittorio Sgarbi, per l'uso un po' disinvolto che ha fatto dei suoi autisti nella puntata in onda domani alle 20.55 su RaiTre".