"Oggi sono state pubblicate alcune anticipazioni di "Un amore chiamato politica", il mio primo libro, che uscirà domani.

All'interno si ripercorrono momenti importanti di questi dieci anni, momenti che mi hanno segnato sia a livello personale che politico. Mi riferisco ad esempio alla "cultura del bibitaro": insulti e attacchi di ogni genere. Questo e altri episodi simili continuano a generare un clima d'odio che rischia di avere ripercussioni anche sulle persone più fragili.

Nel libro ci sono racconti come quello dell'incontro con Trump o di quando Salvini decise, con una telefonata dall'oggi al domani e senza una motivazione, di far saltare il governo Conte I. E poi parlo anche della scelta di Giuseppe come Presidente del Consiglio.

Sono tutti momenti vissuti con intensità e passione, che sono felice di condividere con voi".

Così su Facebook Luigi Di Maio, ministro degli Esteri.