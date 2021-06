Luigi Di Maio concorda con l'abolizione dell'obbligo di mascherine all'aperto. Attraverso il profilo Facebook il ministro degli Esteri sottolinea: "C'è un importante tema che può segnare un momento di svolta: superare l'obbligo della mascherina all'aperto. Non possiamo perdere altro tempo, è un segnale anche per i turisti che vogliono venire in Italia, dobbiamo essere totalmente attrattivi".