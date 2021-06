"Adesso è il momento di dare ulteriore slancio alle riaperture, ma senza rinunciare alla prevenzione. È ora di superare alcune limitazioni, questo è l'obiettivo del governo anche dopo il confronto con le Regioni". Così Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, in un post pubblicato sul profilo Facebook, il quale poi aggiunge: "Dobbiamo mettere tutto il Paese nelle condizioni di lavorare. Non dobbiamo mettere altri limiti, ma togliere quelli esistenti, in modo graduale e in sicurezza".