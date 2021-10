"L'export italiano continua a correre! Anche ad agosto, per l'ottavo mese consecutivo, abbiamo registrato una crescita delle nostre esportazioni. Parliamo di un +17,8% rispetto ad agosto dello scorso anno. Il valore del nostro export nei primi otto mesi dell’anno sfiora i 332 miliardi di euro, superando non solo il valore dei primi otto mesi del 2020 (271 miliardi), ma anche i 316 miliardi dello stesso periodo del 2019, anno del record.

In questo stesso periodo il nostro export ha anche registrato performance migliori di Germania, Spagna e Francia.

Sono numeri che riempiono di orgoglio, il Patto per l’Export siglato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale sta portando risultati concreti: con un investimento di 5,4 miliardi di euro complessivi stiamo supportando le nostre aziende sui mercati internazionali come mai era stato fatto prima. È così che gli imprenditori italiani possono aumentare le vendite di Made in Italy nel mondo e far girare l'economia in Italia, creando nuova occupazione. Viva l'Italia, viva il Made in Italy" così su Facebook il,ministro degli Esteri Luigi Di Maio