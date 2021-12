"Seconda giornata a Liverpool per il G7 Esteri/Sviluppo. Con i miei colleghi di Gran Bretagna, Germania, Francia, Usa, Canada, Giappone e UE stiamo affrontando i principali dossier internazionali: la situazione in Afghanistan, la sicurezza nel Mediterraneo, la lotta al covid e il contrasto al terrorismo.

Come Italia abbiamo ribadito che il multilateralismo è il minimo comune denominatore del nostro approccio ai temi di politica estera. E sul multilateralismo dobbiamo continuare a investire.

Ho anche avuto modo di vedere il Segretario di Stato USA Antony Blinken nel corso di un colloquio bilaterale. Su una cosa ci siamo trovati particolarmente d’accordo: sul contrasto del terrorismo bisogna essere irremovibili. Un proposito che segue la prima sessione dell’Africa Focus Group della Coalizione Anti-Daesh, inaugurata insieme proprio pochi giorni fa.

Il nostro impegno ai tavoli internazionali non si ferma. Avanti decisi" lo scrive sui social il ministro degli Esteri Luigi Di Maio