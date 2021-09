"A New York l’Italia ha dimostrato di essere protagonista delle grandi sfide globali. Il nostro impegno è massimo sulla transizione ecologica e sul rispetto dei diritti umani. Inoltre stiamo lavorando e dando impulso ai principali dossier internazionali come Afghanistan e Libia. Dalla prossima settimana ci saranno importanti appuntamenti come l’evento di Milano sull’ambiente con 400 giovani provenienti da tutto il mondo. Sono loro il futuro e il compito delle Istituzioni deve essere quello di valorizzare le loro idee. Dobbiamo essere sempre più ambiziosi e orgogliosi di quello che l’Italia rappresenta in tutto il mondo. Viva l’Italia". Lo scrive su Facebook Luigi Di Maio, ministro degli Esteri.