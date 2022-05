"Ciriaco De Mita, l'uomo che non aveva paura della complessità. E che, anzi, la riteneva sfida e ispirazione dell'agire politico. Uomo di provincia, uomo di cultura, uomo di Stato. Un uomo che fino all’ultimo ha onorato la passione di una vita per la politica e per la comunità". Così, in un tweet, il Partito Democratico.