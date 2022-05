"Ci lascia Ciriaco De Mita. Ricordo la sua forte stretta di mano e il suo incoraggiamento, lui uscente e io entrante all’Europarlamento nel 2014. Lo ricorderemo per la sua storia politica e anche per i tratti di empatia e ironia che sapeva mostrare, in particolare con i giovani". Lo scrive su Twitter Brando Benifei, capodelegazione degli eurodeputati del Partito democratico.