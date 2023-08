"Bene le dimissioni di #Deangelis. La prossima volta magari evitare fasci e antisemiti. Magari".

Lo scrive su Twitter Carlo Calenda, segretario di Azione, commentando le dimissioni del responsabile della Comunicazione Istituzionale della Regione Lazio, Marcello De Angelis dopo le polemiche nate per un post sulla strage di Bologna in cui dichiarava innocenti Mambro, Fioravanti e Ciavardini e un testo dal contenuto antisemita di una sua canzone, scritta anni fa in qualità di frontman di un gruppo di rock identitario. Altre critiche le più recenti, per un post su Instagram dello scorso dicembre, nel quale si vedeva un candelabro in terracotta riconducibile al criminale nazista Himmler e alle SS.